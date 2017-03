NM-uka tjuvstartes med barneskirenn i sentrum

Fredag 10. mars går startskuddet for norgesmesterskapet i langrenn for junior, som finner sted på hovedarenaen i Kilbotn over tre dager.

Allerede kommende mandag markeres starten. Da arrangeres et barneskirenn i Harstad sentrum. Løpet skal foregå i bakgården til Sparebank1 Nord-Norge og i Erlings gate.

Banken er en av hovedsponsorene til mesterskapet senere i uka. Sammen med arrangørklubbene Medkila Skilag og IF Kilkameratene vil de vil gi barna en smak av skifesten.

– Vi ønsker å skape aktivitet denne uka, og tjuvstarter mesterskapet med et mini junior-NM i sentrum. Vi håper at 250-300 barn stiller. Det blir medalje til alle, sier Sveinung Karlsen i Medkila Skilag om gratisarrangementet.

Karlsen sier Harstad kommune umiddelbart ga positiv respons, og kommunen sørger for at Erlings gate blir sperret for trafikk mandag ettermiddag. Det er også gitt signaler om at snø vil bli kjørt inn til sentrum for å kunne lage løype.

Også i 2011 ble det arrangert renn midt i sentrum. Da stilte i overkant av 300 barn til start.