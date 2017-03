Hun er ny daglig leder i Totonor

Sport og spill i travparken har hatt god oppslutning i starten av 2017, og styret i Totonor har store ambisjoner for sin virksomhet. Styret har ansatt Elisabeth Storvik Ingebrigtsen som ny daglig leder etter at forgjenger Bjørn Borgersen avsluttet sitt arbeidsforhold i januar.

Skal ansette daglig leder og inntektsskaper Driftsselskapet for Harstad Travpark er i gang med å rekruttere to nye ansatte.

Store forventninger

Dette kommer fram i ei pressemelding sendt ut av styreleder Jan-Arne Skår.

- Vi har store forventninger til at Ingebrigtsen sammen med våre øvrige ansatte klarer å videreutvikle aktiviteten på Harstad Travpark på en god måte. Ingebrigtsen er riktig person til denne stillingen, med hennes erfaringer fra å lede personal, salg, skape synlighet og bygge omdømme. Kombinert med stor interesse for hest helt tilbake til barndommen, og gjennom et stort og godt nettverk i regionen, har vi tro på at hun vil gjøre mye positivt for Totonor og hestemiljøet i Nord-Norge, sier Skår.

For tredje gang på rad slutter en daglig leder i Totonor etter langvarig sykemelding Bjørn Borgersen går av som daglig leder i Totonor etter langværig fravær. Han vil ikke røpe detaljer.

Gleder seg

Storvik Ingebrigtsen kommer fra stillingen som markedssjef i Festpillene i Nord-Norge.

- Jeg gleder meg til å starte arbeidet med videreutvikling av Harstad Travpark, som jeg mener har et stort potensiale med sin beliggenhet og sine fasiliteter. Sammen med de dyktige ansatte i Totonor, ser jeg frem til å jobbe for og med travmiljøet i landsdelen. Det vil være viktig å både sikre at deltakerne i våre løp blir godt ivaretatt og å utnytte det store potensialet som denne banen og området har, sier Storvik Ingebrigtsen.

Hun vil tiltre som daglig leder i Totonor 10. juli 2017 etter avviklingen av årets festspill. I perioden frem til juli skal Storvik Ingebrigtsen fungere som prosjektleder for V75-arrangementet på Harstad Travpark, 14. og 15. juli i år.

- Fine år i festspillene

Hun har jobbet for Festspillene i Nord-Norge siden 2013.

- Jeg har hatt fire fantastiske, spennende og lærerike år i festspillene, men denne utfordringen klarte jeg ikke å si nei til. Det blir gøy å følge Maria Utsi og staben videre på veien, og jeg gleder meg til å stå fremst i billettkøen under Festspillene i 2018, sier Storvik Ingebrigtsen.