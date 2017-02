Vant sekunddrama i Holmenkollen

Nylund vant 13-årsklassen under første dag av Ungdommens Holmenkollrenn i Oslo. Han fullførte tre kilometer i klassisk stil på 8,57 minutter.

Det var fattige ett sekund bedre enn Lars Michael Bjærtnes fra Njård. Treer Oska Opstad Vike fra Andebu var bare to sekunder bak Nylund.

Langrennsløperen fra Medkila startet relativt tidlig i årsklassen, som talte 214 løpere. Etter målgang måtte han vente på over 150 løpere før seieren var konstatert.

Trener, smører og pappa Patrick Nylund forteller om en spennende time i Holmenkollen.

- En etter en kom i mål og var slått av Noah. Etter hvert ble det påstått at det ikke gjensto flere harde utfordrere, men det var spennende helt til siste løper var i mål - både for Noah og meg, sier Patrick Nylund.

Noah Nylund ble kretsmester for Troms i januar, og har gått fort på ski hele vinteren.

- Vi skal ikke undervurdere hvor bra han presterer, men at det skulle ende med seier her i Kollen er over alle forventinger. Det er fantastisk. Rett og slett rått. Jeg vet ikke hva mer jeg skal si, jeg er målløs nå, sier pappa Nylund.

De feiret med en god far og sønn-klem da førsteplassen var i boks.

I samme årsklasse ble Andreas Skjelle fra Medkila Skilag nummer 70. I 13-årsklassen for jenter gikk Medkilas Nora Mikkelsen godt. Hun endte på 30.-plass av 166 deltakere, og var 49 sekunder bak bestetiden.