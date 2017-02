Treningshelg med uavgjort og tap

Resultatet ble 1-4 lørdag med Lise Olsen som Medkilas målskårer.

Fredag spilte Medkila mot Trondheims-Ørn og klarte da uavgjort 1-1. I lørdagens kamp mot Grand Bodø var lagene på forhånd enige om å bruke rekruttspillere for å gi flest mulig spilletid i løpet av helga.

– Vi fikk en fin gjennomkjøring fredag. Det er jeg ganske fornøyd med. I dag hadde vi et veldig ungt lag, åtte spillere som er 16 år eller yngre. Det sier seg selv at det ikke er så mye rutine, men det var meninga at vi skulle gi erfaring og spilletid til de unge talentene. Slikt sett var det bra, sier trener Margunn Haugenes, som fortsetter:

– Spillerne har ikke spilt så mye sammenn, så det ble litt rotete i dag. Glimtvis får de vist at de har ferdigheter, men kollektivt klarte vi ikke å være gode nok. Så tapet var fortjent.

– Men vårt fokus er ikke resultatet. Vi er mest opptatt av det vi jobber med. I dag var det viktig å gi erfaring til de unge spillerne. Jeg vil si det har vært ei bra helt til tross for dagens tap, sier Margunn Haugenes.

Trondheims Ørn og Grand Bodø møtes søndag.