Medkila utliknet og fikk uavgjort mot Ørn

Toppserielagene i fotball spilte treningskamp i Nordlandshallen fredag kveld. Det var målløst etter de første 45 minuttene.

Første omgang var jevn uten store målsjanser til noen av lagene. Ørn hadde ballen mest det siste kvarteret, men ble stoppet før de kom til avslutninger blant annet av en våken målvakt Megan Kufeld.

Andre omgang fortsatte i det samme sporet. Nyervelsen Tiffany McCarty var på noen raid, og headet også utenfor etter en dødballsituasjon. Kantspilleren Emilie Kristiansen fikk også en sjanse, men avsluttet over mål.

Ørn tok ledelsen litt over halvveis i omgangen. Sju minutter før slutt bragte McCarty balanse i regnskapet. Hun plasserte ballen i mål til side for Ørns sisteskanse etter at Kristiansen hadde vunnet ballen og servert den videre.

Flere skåringer ble det ikke, og Medkila er dermed ubeseiret etter to treningskamper. Sist helg vant Medkila over 1.-divisjonslaget Fløya 2-0.

Treningskampene i gang for Medkilas kvinner: – Godt å starte med seier Årets første treningskamp mot Fløya endte i 2-0-seier. Snart venter langt tøffere motstand.

Fjorårets Medkila-kaptein Cesilie Andreassen startet for øvrig som sentral midtbane for Trondheims-Ørn, og ble trukket tilbake som midtstopper på grunn av skade på en av medspillerne.

Medkila stilte følgende lag: Megan Kufeld - Mette Skau (Camilla Dyring Hansen, 78), Alexandra Quincey, Anja Rasmussen (Charlotte Rikardsen, 65), Sigrun Linaker Dybvik - Lotte Fikseth Fossem, Ida Fikseth Fossem, Maria Hustad - Emilie Kristiansen (Lise Olsen, 86), Tiffany McCarty, Hedda Jakobsen (Caminda Olsen, 84)

Medkila spiller mot Grand Bodø lørdag. Lagene har bestemt seg for å spille med rekruttspillere for å gi flest mulig spilletid i løpet av helga. Grand Bodø og Ørn møtes søndag.