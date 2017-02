Mannssterke i alpinkonkurranser

Alpinklubben hadde 13 løpere på dette rennet, og var godt fornøyd med de to konkurransedager fredag og lørdag. På disse dagene ble det kjørt tre ulike konkurranser.

– Oppslutningen fra vår side var veldig god. Det er veldig godt å se at det nå kommer opp en god kontingent av yngre løpere som er med på å sette farge på de regionale rennene. Det er resultatet av at vi har hatt en solid pågang av utøvere som har startet opp hos oss gjennom barnerennskarusellen. Denne oppblomstringen er vi veldig glad for å registrere, sier leder i Harstad Alpinklubb, Trond Viggo Opdal.

Blant alpinklubbens ungdomsalpinister er det også lovende takter å vise fram. I I 12-årsklassen ble Marie Klaussen, Ida Sommerbakk hoseth og Malin Eliertsen henholdsvis nummer 10, 11 og 13 i storslalåm. Sigrid Olsen hadde en fjerdeplass som best i 14-årsklassen, mens Berger Hansen Vingerhagen tok 7.-plassen i samme årsklasse på guttesida i storslalåm. I 16-årsklassen sikret Caroline Sommerbakk Hoseth en femteplass som sin beste plassering fra helga.