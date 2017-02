Sørget for V75-seier etter silkeløp

Silke Chasmina var favorittippet og mye betrodd i V75-løpet som ble avviklet på Klosterskogen i Skien, men enkelte spekulerte i at kaldblodshoppa skulle få vanskelig med å rekke frem fra et vanskelig fjerdespor i volta. I stedet falt absolutt alle brikker på rett plass, og Silke Chasmina vant helt utruet.

- Det er sånn det er. Ofte er det tilfeldigheter som avgjør hvordan man kommer til, innrømmet Bjerring etter den overbevisende seieren verdt 50.000 kroner.



Ventet på de andre

Rundt siste sving angrep Bjerring og Silke Chasmina svarte umiddelbart med å rykke. Ned oppløpet ble hun derimot ensom, og begynte å bremse og vente på de andre hestene.

- Jeg følte meg trygg hele veien, bortsett fra da vi ble aleine i siste sving. Silke Chasmina ville slå av farten og begynte å trave dårlig. Jeg måtte skrike til henne, og da gikk hun igjen, forklarte Bjerring etter seieren på fine 1.29,4/2140 meter.



Rettet opp nederlaget

Lørdagens triumf i travsportens gjeveste sirkus var den første for den syv år gamle hesten. Med litt mer glid kunne den ha kommet allerede 14 januar. Da ble det målfototap.

- Grunnen til at seierne ikke kom den gang var at jeg sovnet litt. Jeg kunne dratt proppene og hetten på bortre langside, men følelsen var at jeg skulle vinne løpet greit. Oppunder mål ville jeg ikke snakke til henne ettersom jeg følte det var ufortjent. Silke Chasmina gjør nemlig så godt hun kan, avrundet en strålende fornøyd trener fra Vikersund.