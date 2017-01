Harald fra Harstad er med og feirer sølvet

Harald Markussen fra Harstad er med i det medisinske teamet til håndballandslaget, som søndag vant sølv i VM etter finaletapet for Frankrike.

Markussen forteller på telefon fra Paris at stemningen blant den norske delegasjonen blir bedre og bedre.

– Det er stort for oss å komme så langt mot et så sterkt lag som Frankrike, men det er klart man blir skuffet for at man ikke når helt opp, forteller Markussen.

Det norske herrelandslaget og hjelpeapparatet har siden kampslutt snakket om kampen i garderoben, og er nå på vei til en mottakelse på den norske ambassaden før turen går videre til et lukket arrangement i regi av håndballforbundet.

Sjokkerte

– Jeg er stolt over den prestasjonen gutta har lagt ned, og at de aldri gir seg. Men vi har lyst på det gullet. Det var lange blikk etter pokalen der ute, og det liker jeg å se, sa landslagssjef Christian Berge til VG etter kampslutt.

Håndballgutta sjokkerte det franske stjernegalleriet i den første omgangen foran et ellevilt publikum, 16.000 i tallet.

De ledet flere ganger med tre mål, og Frankrike var ikke i ledelsen én eneste gang før etter 30 spilte minutter.

Vertsnasjonen ledet likevel med ett mål til pause. De siste 30 minuttene så de seg aldri tilbake. Og vant med til slutt med syv mål. Stillingen ble til slutt 33-26 til Frankrike.