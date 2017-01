Nå går hun travskole sammen med barn

Disse «dem» hun sikter til er døtrene Trude og Tina, samt sønnen Stian. De ga mora en noe spesiell 60-årsgave: Kursdeltakelse på Harstad Travparks travskole.

Gunn-Sissel Lagesen skiller seg definitivt ut i gjengen som er samlet i Totonor-stallen i Harstad Travpark hver mandag ettermiddag. Her foregår travskolen, som skal være en inngang for nye deltakere i ponnitravet. Skolen er egentlig beregnet for barn fra og med 7 år.

Tok utfordringen

60-årige Gunn-Sissel er over dobbelt så gammel som de tre øvrige kursdeltakerne til sammen. Hun er her sammen med Thomas Andre Eriksen (10), Tonje Bergly Løvsal (9) og Emil Prestbakmo (7). Sammen lærer de praktisk stell og tilnærming til ponnier, stallarbeid og etter hvert kjøreturer.

– Barna mine ville nok jævles litt med meg da de ga meg denne gaven, men «æ ska tørke fliren ut av auan på dæm», skoggerler Lagesen, mens hun en halvtime før kursstart leier ponnien Raske-Reidar i stallen der Lagesen har sin egen hest stående.

Mia Bremer er forbundssekretær i Nord-Norge Travforbund. Hun har ei hånd på rattet i forbindelse med avviklingen av travskolen.

– Jeg syns det er fantastisk at Gunn-Sissel tok utfordringen og ble med på kurset. Det viser at det aldri er for sent, og disse kursene passer for alle, selv om de i hovedsak er rettet mot barn og unge, sier Bremer.

- Livredd

Lagesen forteller at Bremer tilbød seg å ha et eget kurs kun for seniordeltakeren.

– Men vet du hva; det kunne jeg ikke si ja til. Jeg har jobbet i skolen i 20 år, og kan være på barnas nivå. Derfor ville jeg være sammen med ungene, og vi koser oss i lag, sier Lagesen.

Kurset var ikke den eneste gaven. 60-åringen har også fått sitt eget travteam, og ei T-skjorte merket «Team Raske-Reidar og Gunn-Sissel».

Datteren Tina, som er travtrener og kusk på amatørnivå, røper at hun har et håp om at moren skal kuske Raske-Reidar i et ponniløp.

– Er jeg ikke for gammel, spør Gunn-Sissel med et håp i stemmen, som røper at hun ønsker å slippe.

Ponnitravet er egentlig for barn og unge i alderen 8-18 år.

– Vi kan nok tilpasse regelverket i et lokalløp, innskyter Bremer.

Gunn-Sissel Lagesen stiller seg skeptisk til forslaget. Hun har vært hesteeier i ni år - og har knapt tort å være i nærheten av dyret.

– Jeg har måket møkk og foret hester, men er livredd, sier hun.

– Jeg liker ikke å være ved banen når Tina kjører løp, men jeg ser på når jeg likevel passer barnebarna. Jeg mistenker vel at både ponnien Raske-Reidar og kurset egentlig er kjøpt for at ungene skal ha meg til å kjøre turer med barnebarna, humrer Lagesen.

Hun har allerede utbytte av kurset.

–Jeg har tidligere aldri tatt en hest inn i en boks eller løftet føttene på dem - noe jeg måtte gjøre allerede første dag på kurset. Du skal se at jeg blir oppasser på min egen hest My Golden Point til slutt.

Rekruttering

Mia Bremer gleder seg over at travskolen er i gang med et knøttekurs og et grunnkurs.

– Vi tar sikte på å gjennomføre enda flere travskoler utover våren, både barn- og voksenkurs, og håper vi kan synliggjøre at kursene passer for alle og er en fin inngang til sporten, sier Bremer.