– Alarmerende trend

For første gang på mange år ser Medkila Skilag på utviklingen i den norske nasjonalidretten langrenn. Mens man ikke skal gå altfor mange år tilbake før man fant mange lokale klubber på resultatlistene, er det nå nedgangstider i langrennssporten. Selv den lokale klubben som i utgangspunktet har hatt den største oppslutningen, sliter nå med å i det hele tatt ha løpere i enkelte av de yngste årsklassene. I de seks årsklassene for jenter og gutter mellom åtte og ti år var det til sammen fem Medkila-løpere på startstreken i helga.

– Vi er bekymret for framtida. Nedgangen i oppslutningen er noe som gjør oss betenkte. Framtiden til idretten i lokal sammenheng er truet, sier skilagstreneren Hansen om oppslutningen.

– Krever logistikk

Han tror at det er glissent i rekkene blant framtidas langrennsløpere som en følge av at idretten er nede i en bølgedal.

– Det er nok mange som har fått et inntrykk av at det er en dyr idrett med alt fokuser på smørebusser og utstyr. Samtidig er nok helgene mer hellig. Det er ikke så mange som velger å dra på konkurranser i helgene lenger. Spør du meg, er det synd. Jeg er blant dem som føler at det er helt naturlig å dra på skirenn i helgene. man trenger ikke å dra til byen for å gå på kafé. Det har de også på skirenn, sier Hansen.

– Vi håper at utviklingen snur seg. Apparatet vårt står klart med åpne armer for å ta imot ny rekruttering.

– Kvaliteten avtar

Fjell-sjef Jan Erik Reinås registrerer derimot god aktivitet i lavere årsklasser. Deres hull er i klassene 13–14 år.

– Vi er bekymret. Folk går mindre på ski enn før. Da var det også en annen glød knyttet til langrennsaktiviteten. Skiidretten er under press. Nå er det så mye mer å velge imellom, sier Reinås.

Geir Johansen og Kilkameratene er likevel godt fornøyd med at 125 stykket sluttet opp om deres sonerenn lørdag.

– Det er vi godt fornøyd med. For det er rundt dette tallet at oppslutningen ligger nå for tida, sier Johansen.