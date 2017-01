Stian Pettersen tok to sterke seire

Pettersen var derfor den eneste lokale kusken som vant under de seks travløpene søndag. Dag-Sveinung Dalen og Hans Christian Holm var ellers de to kuskene som stakk av med en seier, hvor sistnevnte ble søndagens mestvinnende kusk med tre seire.

Stian Pettersen og Hornnes Balder ble nummer to under søndagens fjerde løp, et løp hvor Pettersen hadde håpet på en seier.

- Det var egentlig Hornnes Balder jeg hadde mest tro på, ikke El Acid og Truman Zet, sier han.

Sterkt

Pettersen tok de to hestene El Acid og Truman Zet over målstreken som første hester i sine løp.

- Jeg er kjempefornøyd med helga, for det var to sterke seirer, sier Pettersen.

For mange kom seirende overraskende, og heller ikke Stian hadde forventet seirer med begge hestene.

- De er gode hester, men de er ikke overlegne. Da må alt klaffe underveis, og det gjorde det i dag. Både El Acid og Truman Zet er sterke hester, men de er ikke voldsom raske. Derfor er jeg glad for at vi ble først i begge løpene, sier han.

Pettersen hadde på forhånd ikke utelukket at El Acid kunne vinne, men at Truman Zet vant hadde ikke Stian sett for seg på forhånd.

- Det er ikke hver helg at det blir slik, og derfor har jeg nå en utrolig god følelse, sier han.

Dette er vinnerne fra søndagens løp:

Løp 1: Polar Northug, Dag-Sveinung Dalen

Løp 2: Mon Amie Superb, Hans Christian Holm

Løp 3: Valle Trym, Hans Christian Holm

Løp 4: Engas Rimfaksa, Hans Christian Holm

Løp 5: El Acid, Stian Pettersen

Løp 6: Truman Zet, Stian Pettersen

V65 omsetning: 2 387 548 kroner

V5A omsetning: 778 198 kroner

DD omsetning: 227 680 kroner