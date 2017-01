– Seirene gir oss selvtillit

Kampen mot Leknes var Harstads første kamp i andre halvdel av sesongen. Hittil har sesongen vært preget av et overlegent Harstad-lag som ikke har hatt vanskeligheter med å vinne. Åtte seire på åtte kamper, og 20 mål mer enn motstanderne i snitt hver kamp er konsekvensen av divisjonsomleggingen i håndball.

Søndag demonstrerte Harstad ovenfor Leknes at situasjonen ikke har endret seg. Syv raske angrep og syv mål bare noen minutter ut i kampen, uten at Leknes hadde skapt noe særlig, gav tilskuerne en pekepinne på hvordan kampen ville utvikle seg. Da lagene gikk i garderoben til pause ledet Harstad 19-7, og da kampen omsider var slutt stod det 36–18 på resultattavlen. Harstad var det dominerende laget i 60 minutter, og det ble altså nok en kjedelig kamp for tilskuerne.

– Selvtillit

Eneste realistiske konkurrent i tittelkampen er Rognan. Harstad står med åtte kamper uten tap, og Rognan har bare ett tap på syv kamper. Harstad har likevel enn målforskjell på over 150, mens Rognan har 61 flere mål enn innslupne.

– Det ser veldig bra ut i kappløpet mot tittelen foreløpig. Jeg kan ikke garantere at vi vinner tittelen, for vi har fortsatt en viktig kamp mot Rognan igjen. Men dette ser bra ut, og prestasjonene hittil har vært overbevisende, sier Siri Johansen.

Hun scoret seks mål mot Leknes.

Selv om Johansen kunne ønske seg bedre motstand i 3.-divisjon, noe også hennes lagkamerater tidligere har uttalt i Harstad Tidende, mener hun at rekken med de overbevisende seirene kan være viktig for resten av sesongen.

– Samspillet er bedre nå enn i august, og jeg mener at den selvtilliten som er i laget nå er positiv, sier hun.

Harstad-Leknes 36–18 (19–7)

Stangneshallen, 3.-divisjon kvinner avd. 1, lørdag

Mål Harstad: Eli-Jeanette Olsen 10, Siri Johansen 6, Anette Linaker Olsen 5, Elisabeth Solheim 3, Karoline Rustad Grebstad 2, Johanne Olsen 2, Martine Madssen 2, Guro Grebstad 2, Karoline Nordmo 2, Nina-Helen Takøy 1, Christin Nyvoll 1 Også benyttet: Marthe Røisland og Linn Orre

Flest mål Leknes: Josefine Jensen 6

Utvisninger: Harstad 2x2, Leknes 2x2

Dommere: Arnfinn Kirkhaug og Hugo Jacobsen