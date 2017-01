I medaljeform før NM

I sesongens første norgescupløp på Nes gikk han hen og viste sine konkurrenter at han kommer til å være med i norgestoppen blant 18-åringene. Det gjorde han på overbevisende vis under fredagens 10 kilometer fristil. Etter å ha lagt seg på et fornuftig åpningstempo i kobbelet av 18-års langrennsjuniorer på jakt etter en framskutt plassering i årets første store løp, viste Reinås hvem som tydeligvis hadde planer om å sette standarden. Etter å ha vært fire sekunder bak raskeste løper på åpningsrunden, holdt han etter hvert en marsjfart som ingen hittil kunne svare på . Fram imot sju kilometer var det sceneskifte i teten. Da var plutselig Reinås suverent i ledelsen. Og da mållinja var han 20 sekunder foran sine nærmeste konkurrenter fra et tidlig startnummer. Likevel kom det sterke løpere bakfra i klassen. Lillehammer SKs Håvard Moseby og Geilo-løperen Filip Fjeld Andersen var i egen klasse denne dagen. Fra vinneren Moseby ned til Reinås på bronseplass skilte det til slutt 35 sekunder. Likevel endte helgas første distanse opp med en sterk pallplass til Reinås.

Sak oppdateres!