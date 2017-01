Medkila-kapteinen klar for Ørn

Ørn-trener Thomas Sandø Dahle gleder seg over å ha få fotballspilleren i sine rekker, og sier det er meningen at Andreassen skal slutte seg til laget i begynnelsen av februar.

- Vi forventer at hun skal gjøre det hun kan fra før, og at vi kan være på på å utvikle henne videre, sier Dahle.

Sportsig leder i Medkila, Ole-Martin Linaker, bekrefter at overgangen.

Inntil videre trener Andreassen med Medkila, som får ros fra Ørn-treneren for velvilje og smidighet.

- Ørn og Medkila har over tid hatt et nært og godt forhold. Det skal fortsette også etter denne overgangen, sier Dahle.

Andreassen har spilt 80 a-kamper og tre b-kamper for Medkila siden overgangen fra Svolvær før 2013-sesongen. I 2016 var hun toppserielagets kaptein. Hun er den tredje nøkkelspilleren som forlater Medkila. Fra før er det kjent at Ida Fjordbakk skal spille for Lillestrøm, mens Katrine Winnem Jørgensen har tatt overgang til Røa.

Andreassen er for øvrig den fjerde spilleren som tar overgang fra Medkila til Ørn gjennom tidene. Den første var Grete Normann Anfinsen i 1998. Deretter Lise Beate Bye i 2005 og Ingrid S. Thorbjørnsen i 2010. Bye kom for øvrig til Medkila fra Trondheim-klubben Byåsen. I tillegg har Medkila-jenta Marianne Paulsen flere sesonger bak seg i Ørn, men gikk dit via Byåsen i 1999 og Arna-Bjørnar i 2005.

