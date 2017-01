Harstad-mann ny trener i Vålerenga

Ingebrigtsen skal være Vålerengas fysiske trener. Han kunngjorde nyheten på egen facebookside søndag kveld. Han skal dermed gjenforenes med Vålerengas hovedtrener Ronny Deila. Ingebrigtsen og Deila jobbet tidligere sammen i Strømsgodset hvor harstadværingen har vært fysisk trener i fire år fra og med 2013.

- En utrolig lærerik og spennende periode i Strømsgodset Toppfotball og Drammen er over for denne gang. Denne, og de menneskene jeg har blitt kjent med der, vil jeg aldri glemme, skriver Ingebrigtsen om sin forrige arbeidsgiver.

- Neste kapittel handler om Oslo og Vålerenga Fotball. Det handler om et prosjekt som jeg gleder meg stort til å være en del av. Jeg gleder meg til å bli kjent med nye mennesker, en ny klubb og en ny by, fortsetter Ingebrigtsen i sitt innlegg.

Vålerenga bekrefter trenersigneringen på egen nettside.

- Jørgen er en svært dyktig trener. Han vet hva som skal til for at gutta skal være best mulig forberedt til trening og kamp. I tillegg er han veldig flink til å få ut det fysiske potensialet til laget og individet, sier Ronny Deila til vif-fotball.no.

Ingebrigtsen hadde et år igjen av kontrakten med Strømsgodset, men er altså klar for konkurrenten og allerede er i gang på treningsfeltet.

- Det er veldig gøy å være i gang med gjengen. Det er en strålende spillergruppe og et veldig dyktig støtteapparat, sier Ingebrigtsen til vif-fotball.no.

Ingebrigtsen er 38 år og spilte a-lagsfotball for HIL, Landsås og Medkila før han flyttet på seg. Senere spilte han for Nardo og NTNUI i forbindelse med stuier.

Han begynte som fotballtrener i 2001, og har gått gradene fra aldersbestemt fotball til eliteserie. Ingebrigtsen var assistenttrener og senere hovedtrener for Nardo i 3.-divisjon og 2.-divisjon i 2007 og 2008. De to påfølgende årene jobbet han som fysisk trener i Bodø/Glimt. I 2011/12 tok han UEFA- A-lisenskurset. Siden januar 2013 har han vært fysisk trener i Strømsgodset før han nå slutter seg til Vålerenga.