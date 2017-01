Reddet bonuspoeng i straffedrama

Harstad og Haugerud sto med seks mål hver ved full tid. Dermed ble det straffeslagkonkurranse for å kåre en vinner og tildele ett bonuspoeng.

Vertene har havnet i samme situasjon to ganger tidligere, og aldri maktet å dra seieren i land.

Takket være Jani Pyykkö gikk det veien på tredje forsøket. Finnen tvang fram skuddmiss fra både Patrick Sveen og tidligere Harstad-spiller Daniel Palmer, og reddet mesterlig forsøket fra Andreas Lindberg da kampen ble avgjort på det 12. og siste straffeslaget.

- Det var jo på tide at vi vant en straffeslagkonkurranse, gliser Pyykkö.

- Jeg hadde noen gode redninger, men er kun fornøyd med spillet mitt i de første to periodene og i straffeslagene. Denne kampen kunne vi avgjort i ordinær tid og dermed fått tre poeng i stedet for to, sier den alltid selvkritiske målvakten.

Han hadde over 20 redninger før straffeslagene. Disse ble avgjørende for utfallet ettersom Haugerud vant skuddstatistikken, men gjestene klarte ikke å utnytte overtaket til å vinne kampen.

Nyervervelsen Ritvars Bercins viste seg fram med to scoringer og én målgivende pasning i debuten. Mika Heikurainen, Erling Larsen Dahl, Toms Kirmuzs og Tuomo Manninen scoret de øvrige i ordinær spilletid. Manninen og Kirmuzs scoret hver sin gang da lagene tok fem straffer hver, og Manninen gjorde sitt andre straffemål da det ble duell med ett og ett skudd da lagene sto likt etter de 10 første straffene.

Harstad tok sesongens første to poeng. Fortsatt er det et sprang på åtte poeng for å komme unna direkte nedrykk og ni poeng for å komme på trygg grunn når ni serierunder gjenstår. Andre resultater i eliteserien gikk i Harstads favør. Dermed lever fortsatt håpet.

ht.no kommer tilbake med mer fra kampen!