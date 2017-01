Vender hjem til røttene - etappe på Andørja

Arctic Race of Norway er klar for den femte utgaven siden starten i 2013.

Start på Engenes

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway innledet pressekonferansen i Oslo onsdag morgen. Han uttrykte glede over at rittet har etablert seg i internasjonal sykkesport. I fjor stilte hele 14 Tour de France-lag, og 11 av disse er fra World Tour.

Til stede var også fjorårsvinneren Gianni Moscon fra Sky og rittambassadør Thor Hushovd.

- Starten går på Andørja, røpet Dybdal tidlig i pressekonferansen.

Andørja huset NM på sykkel i 2006.

- Her oppsto ideen, sa Dybdal.

Dybdal sier at fjell er et gjennomgående for årets rute.

Før den endelige rutebeskrivelsen, tok president Jean-Étienne Amaury i organisasjonen ASO podiet og snakket om det spektakulære sykkelrittet i Nord-Norge.

- Arctic Race er et betydelig og viktig ritt på sykkelterminlista. Det ser vi både på medieoppmerksomheten, og ikke minst hvor mange World Tour-lag og toppsyklister som prioriterer rittet, sier Amaury, som mener nøkkelen til suksessen er publikumsoppslutningen.

Etappene

Etappene ble først presentert i kortform, og senere gjennomgått på nytt av rittambassadør Thor Hushovd.

Etappe 1: Engenes-Salangen-Tennevoll-Gratangen-Bjerkvik-Narvik

- Profilen viser en tøff etappe. For de som så avslutningen i Narvik i 2015 vet at de tre rundene i sentrum var tøffe da. I år blir det bare en runde der. Det blir nok et brudd og et spill om posisjoner. Etappen passer nok ikke helt for sprinterne, altså ikke for en utøver som Alexander Kristoff, sier Hushovd.

Etappe 2: Sjøvegan-Brandvoll-Fossbakken-Spansdalen-Tennevoll-Salangen-Sørreisa-Bardufoss

- En lett profil og en typisk etappe for spurterne. Og her får vi en fantastisk avslutning på flyplassen i Bardufoss. Her skal det være et flyshow, og tv-bildene vil gå langt utenfor landegrensene, sier Hushovd.

Etappe 3: Lyngseidet-Nordkjosbotn-Malangen-Ryaforbindelsen-Finnvikdalen

- Dronningetappen. Det blir spektakulære tv-bilder langs lyngsalpene. Den som sitter med ledertrøya vil ha et lag som kontrollerer etappen. Bakken på tampen er lang, men ikke spesielt hard. Alexander Kristoff kan være med å kjempe på en slik etappe, spesielt om han er med i kampen om å vinne sammenlagt, sier Hushovd.

Etappe 4: Tromsø-Kaldfjord-Ersfjord-Brensholmen-Bakkejord-Tromsø. Det blir tre runder i Tromsø by .

- En tøff og veldig teknisk avslutning, som er lettere enn den Narvik hadde for noen år siden. Løypa passer kanskje ikke for en typisk spurter, men for ryttere som både kan gå alene og støte. Denne vil passe for Edvald Boasson Hagen dersom han stiller, sier Hushovd.

Stolt ordfører

- Dette blir fantastisk, sier Dybdal om de fire etappene.

Ibestads ordfører Dag Sigurd Brustind er stolt over å få rittet til kommunen.

- Velkommer tilbake - velkommen hjem, sier Brustind.

- Ibestad var den første kommunen som ga et bidrag til Arctic Race of Norway. Riktignok et beskjedent beløp, men likefullt var vi først, poengterte han under pressekonferansen.