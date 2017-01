Haugenes skal trene Medkila

Sportslig leder Ole-Martin Linaker bekrefter i en sms at en avtale er inngått om at Haugenes skal trene klubbens toppserielag for kvinner. Foreløpig har det ikke vært mulig å få flere kommentarer fra Linaker.

Allerede 12. desember kunne Harstad Tidende avsløre at Haugenes var kandidaten Medkila siktet seg inn på. Da hadde hun vært i Harstad på besøk - noe klubben forsøkte å holde hemmelig for media.

Haugenes var sist gang trener for Urædd, som i 2016 var Medkilas konkurrent i nedrykksstriden, fram til partene bestemte seg for å gå hver til sitt i august. 46-åringen var trener for Amazon Grimstad i Toppserien i 2013, men måtte gå fra jobben i september grunnet laber poengfangst.

Haugenes var den gang uenige i klubbens konklusjon, og mente det ikke var samsvar mellom de sportslige forventingene og rammebetingelene hun måtte jobbe under.

Etter at hun for andre gang måtte gå fra en toppseriejobb i sommer, gjorde hun i høst comeback som spiller for å hjelpe Amazon Grimstad til fornyet 1.-divisjonskontrakt.

Medkila var i fjor trent av Frank Berntzen fram til ferien. Da takket han for seg. Assistent Lasse Øvre overtok midlertidig ut sesongen. Han lloset laget til ny toppseriekontrakt via kvalifiseringsspill. Ettersom Øvre ikke har den nødvendige trenerutdannelsen i henhold til krav fra Norges Fotballforbund, var Medkila nødt til å lete etter en annen hovedtrener for permanent ansettelse.