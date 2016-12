Samarbeider om ny idrettskonferanse

Konkurransen som ble etablert i 2010 på Andørja har i miljøet som jakter på bratte fjell og puddersnø blitt en konkurranse som har fått gode skussmål. Ifølge ildsjel og grunnlegger Knut-Eirik Dybdal har også konkurransen skapt de ønskede ringvirkningene for Ibestad kommune som man ønsket.

– Konkurransen huser mellom 45 og 50 utøvere i våre fjell når konkurransen arrangeres i palmehelga hvert år. Utenfor firedagerskonkurransen kommer det også mange turister for å stå på ski i våre fjell. Men vi ønsker å bygge dette opp til et enda større arrangement. Derfor utvider vi også vårt konsept i år, sier Dybdal.

Kjentfolk kommer

Det som den daglige lederen i Arctic Race of Norway da sikter til er at det vil etableres en idretts- og motivasjonskonferanse i Hamnvik neste år. Den vil arrangeres onsdag i forkant av konkurransedagene for frikjøring i kommunen. Konferansen har til hensikt å tilføre en ny dimensjon til langhelga på Ibestad.

– Vi ønsker å skape enda større ringvirkninger av vår vinteraktivitet i kommunen. Derfor etableres det en konferanse som skal bidra til å gi et enda bredere påfyll, sier Dybdal om konferansen som arrangeres i Hamnvik.

– Uten næringslivet og begge kommunene hadde vi ikke fått dette til, sier Dybdal.

Det er ingen smågutter som skal inspirere deltakerne.

– Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye kommer for å snakke om sitt syn på toppfotballen og bredden, og har tanker om sitt syn på dagens fotballsatsing som sportssjef i Norges fremste fotballklubb og tidligere proffspiller i Liverpool. Så kommer også sykkelproff Thor Hushovd for å berette om hvorfor han gikk inn i sin rolle som ambassadør for Arctic Race of Norway. Programmet er ikke helt klart ennå. Vi er åpen for innspill om noen skulle ha gode ideer.

Kommunesamarbeid

Konferansen er en arena for samarbeid mellom Harstad og Ibestad kommune, samt næringslivet.

– Jeg har et håp om at Ibestad kommune skal bli for Harstad hva Sommarøya har blitt for Tromsø, mener Dybdal.

Det er en sammenligning som Harstad-ordfører Marianne Bremnes mener er et godt bilde på - og en god ambisjon for hva Ibestad kan bli for Harstad. Derfor er de også inne som støttespiller for den nystartede konferansen.

– Harstad kommune er avhengig av sitt omland, og gode vekselvirkninger i den sammenhengen. At by og distrikt drar sammen kan skape positive vekselvirkninger for både Harstad og Ibestad. Derfor er vi også ute etter å se litt utenfor vært eget lille rede for å være et godt regionssenter. For distriktet har andre kvaliteter enn regionssenteret, sier Bremnes.

Hun legger også til at konferansedagen i Hamnvik er et supplement til Harstadkonferansen.

– Vi er ute etter å skape kontinuerlige drypp av motivasjon gjennom hele året, sier Bremnes.

– Utrolig mulighet

Ordførerkollega i Ibestad Dag-Sigurd Brustind ser også mulighetene for at effekten av samarbeidet mellom Harstad og Ibestad kan bære frukter.

– Kommunen huser en flott frikjøringskonferanse. Så er spørsmålet hvordan man kan spille videre på arrangementet. Vi ønsker en konferanse som er til inspirasjon for privatpersoner og næringslivet.

På spørsmål om potensialet mener ordføreren at man har gjentatte bevis på suksesser som har rot i kommunen.

– Tour de Andørja og Arctic Race of Norway er to eksempler. Så er det jo også slik at når Ibestads befolkning blir utfordret på å stille opp, så stiller de også opp med sin entusiasme. Her ligger det en spire og en mulighet til videreutvikling. At vi kan samarbeide med Harstad for et felles beste er veldig positivt, sier Brustind.