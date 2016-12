Klar for styrkelandslaget

Kine Helene Kristensen Fossbakk mottok torsdag det synlige beviset for at hun har vunnet «Harstad Sparebanks Idrettspris - i samarbeid med Harstad Tidende».

Prisen er på 50.000 kroner i tillegg til diplom, krystallvase og blomster - samt et dikt skrevet av Harstad Tidendes sjefredaktør Kjell Rune Henriksen.

På gratulasjonslaget sto også Harstad kommune ved varaordfører Maria Fjellstad, som var hjertelig til stede med blomster og tale til vinneren.

Gullrush

– Jeg skjønner fortsatt ikke at det er mulig for meg å stå som vinner av idrettsprisen. Det viser hvilken fantastisk by vi bor i, og for en flott familie og gode venner jeg er omgitt av, og som til sammen gjør at min lille idrett kan føre meg til en slik pris, sier Kine Helene Kristensen Fossbakk.

Hun løftet seg inn i finaleheatet ved å sette 18 norgesrekorder i løpet av ett år, og på samme tid vinne to NM-gull, EM, VM og nordisk mesterskap - alt for junior i +84-kilosklassen. For første gang var kun kvinnelige utøvere i finalen. Harstad Tidendes lesere bestemte at Kristensen Fossbakk skulle få prisen i kamp med kickbokser Marlene Farstad Grøttem og langdistanseløper Hilde Aders.

Idrettsprisvinner Kristensen Fossbakk hyller finalistene: - Alle fortjener en slik pris Styrkeløfter Kine Helene Kristensen Fossbakk gikk av med seieren. Harstadværingen er overrasket.

Leder Knut Bjørklund uttalte at juryens ønske er at prisen skal være en ekstra motivasjon for utøveren, og som skal gi prisvinneren godfølelsen av at hele lokalsamfunnet i Harstad heier på henne i avgjørende øyeblikk.

Opprykk

Flere avgjørende øyeblikk står for tur. 2017 ser ut til å bli et spennende år. Kristensen Fossbakk avslørte i sin takketale at hun er tatt ut på styrkelandslaget for junior kommende år.

– For meg er dette er opprykk, og er en drøm som går i oppfyllelse. Det viser at jeg har gjort noe riktig, sier Kristensen Fossbakk.

Hun har inneværende sesong vært på benklandslaget. Nå skal hun kjempe om å få representere Norge i treløftsmesterskap, som innebærer markløft og knebøy i tillegg til benkpress.

– Jeg har fortsatt benkpress som en plan B, men treningen og satsingen rettes mot treløft. Europamesterskapet i mai er det store målet, sier hun.

EM-kravet er tatt allerede. Det betyr likevel ikke at en plass i Norges tropp er sikret.

– De som har medaljesjanser får reise, sier hun.

1. januar flytter hun til Skedsmo grunnet studier, og tar overgang til IL Kraftsport.