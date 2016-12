Den nye kunstgressbanen er for liten for mange av klubbens medlemmer

Klubben kaller inn til ekstraordinært årsmøte 12. januar, meldte Harstad Tidendes nettsted laget-mitt.no torsdag. Saken som skal behandles er utvidelse av kunstgressbanen til godkjent 11-erbane.

Banen ble offisielt åpnet i august 2015 og tatt i bruk til divisjonsspill 2. mai i år. Liland har spilt 9-erfotball på hjemmebane og 11-erfotball på bortebane i 5.-divisjon.

Interessen for seniorfotball har tatt seg kraftig opp etter at den gamle grusbanen ble ombygd og fikk kunstdekke med lysanlegg rundt. På seniornivå er aldersspennet fra 14 år til eldstemann på over 60 år og totalt cirka 40 spillere.

– For å gi disse et akseptabelt fotballtilbud i årene fremover må fotballbanen utvides. Det ekstraordinære årsmøtet skal ta stilling til om Liland IF skal realisere en slik utvidelse i 2017, heter det i innkallingen fra klubbstyret.

Banen skal utvides i lengde og planen er å strekke den ut på oversiden mot veien.