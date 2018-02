Tendenser til nedbygging av Nord-Norge

nyheter

Men så legger jeg merke til at ikke en dråpe olje til nå, som er pompa opp utenfor Nord-Norge, er kommet i land, og har gitt arbeidsplasser i landsdelen. Alt er elegant manøvrert i rør sørover.

Samtidig har politikerne flyttet kampflybasen fra Bodø og Nord-Norge til Ørland og Sør-Trøndelag. Det bidrar til tap direkte og indirekte av 3000 arbeidsplasser og kompetanse og forsvarsevne i/av Nord-Norge. Arbeidsplasstapene vil merkes spesielt i kommunene Gildeskål, Saltdal, Fauske, Sørfold og Bodø.

Om ikke det er nok vedtar politikerne å legge ned Andøya Flystasjon, som vil bety tap av 500 arbeidsplasser direkte/indirekte i en kommune med 4900 innbyggere. Denne manøveren gir ikke styrket forsvarsevne. Det sier de som har greie på det.

Fra før er jo forsvarsevnen betydelig svekket ved at kystforsvaret er avviklet jf. blant annet Olavsvern og de mange nedlagte kystfortene.

Og jeg er veldig spent på når tid forsvarsledelsen skal ta til vett, å lytte til de som har mest kunnskap om hva hærstyrkene trenger. Lytt til Odin Johannessen og Arild Thobiassen!

Nå må det bli slutt på at politikerne står fram på TV og skryter av forsvarssatsingen i Finnmark. Det snakkes om en infanteribataljon pluss. Før i tiden var det 751 mann. Nå dreier det seg om et stort kompani. Antakelig noen få hundre personer. Dog mer mekanisert. Likevel ingen styrking i et geografisk område like stort som Danmark!

Det vil uten tvil etter hvert bli færre offentlige arbeidsplasser nordpå, dersom det horrible vedtaket blir stående om at Finnmark fylke skal presses sammen med Troms.

Disse gode fylkene står seg godt som selvstendige utviklingsaktører, etter min vurdering. Offentlige arbeidsplasser i departement, direktorat, forskningsråd, tilsyn og tilliggende organ, vil fortsette å øke i antall. De er lokalisert sørpå. Og vil fortsette med det.

Kommunereformen har som kjent bidratt til at flere kommuner er slått sammen. Mange offentlige arbeidsplasser i Nord-Norge går tapt.

Vi så hvilken manglende støtte Nord-Norge og Tromsø-miljøet fikk sørfra da man tok initiativet for å få til Vinter OL til Tromsø. En realisering av et slikt nasjonalt løft, ville vært en konkret nordområdesatsing. Med den medaljefangsten vi har i Korea, kan vi kanskje være glad at det gikk som det gikk. Bortsett fra det, er det de andre momentene jeg har tenkt på/påpekt forhold som indikerer nedbygging i Nord-Norge.