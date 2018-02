Lavest i landet

nyheter

Nedgangen skyldes et godt arbeidsmarked og viser seg i alle aldersgrupper, både for kvinner og menn.

Det er nå 1503 helt arbeidsledige personer i Troms. Det utgjør en ledighet på 1,7 prosent og er en nedgang på 465 personer sammenlignet med januar 2017. Dette representerer en nedgang på 24 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Normalt er det økning i ledigheten fra desember til januar, men dette har ikke skjedd denne gang.

Snittledigheten for landet er på 2,6 prosent. Fylkets to mest folkerike kommuner, Tromsø og Harstad, har en ledighet på henholdsvis 1,4 og 1,8 prosent.

– Det er gledelig at vi har lavest ledighet i landet. Vi ser at optimismen rår i et godt arbeidsmarked og at mange ledige stillinger lyses ut. Ledigheten blant de yngste aldersgruppene er lav, og viser at NAV lykkes med å få ungdom over i arbeid og utdanning. Men vi ser at unge som ikke kommer seg ut av ledighetskøen eller i utdanning sliter. Vi håper gjennom gode kvalifiseringstiltak og tett samarbeid med arbeidsgiverne å senke andelen unge langtidsledige, sier fylkesdirektør Grete Kristoffersen i NAV Troms.

God tilgang på stillinger

Det er registrert 1533 ledige stillinger i Troms. Dette er en økning på 58 prosent fra samme tid i fjor. Tromsø står alene for to tredjedeler av disse med 1075 ledige stillinger. Av alle registrerte stillinger, er 374 innen helse, pleie og omsorg, 184 innen bygg og anlegg og 153 innen butikk- og salgsarbeid.

NAV Troms venter en moderat økt sysselsetting i fylket i sin prognose for arbeidsmarkedet i 2018. Det er ventet at sysselsetting i offentlig sektor vil øke noe i år. I privat sektor ventes det økt sysselsetting innen bygg- og anlegg, overnattings- og serveringsvirksomhet og innen forretningsmessig tjenesteyting. NAV Troms anslår i prognosen en ledighetsrate i fylket på 1,8 prosent i gjennomsnitt for 2018.

– Prognosen viser at det er utfordrende å rekruttere og kvalifisert arbeidskraft i mange næringer. Dette gjelder både høyere utdanning så vel som fagarbeidere. Vi ser samtidig at flere virksomheter velger å legge til rette for intern kvalifisering av både egne og nye ansatte. Dette er positivt, sier Grete Kristoffersen.

Lavest og høyest ledighet

Arbeidsledigheten i fylket er nå lavest i Bardu (0,8 prosent), Salangen (0,9 prosent) og Storfjord (1,0 prosent).

Høyest ledighet er det i Torsken (5,0 prosent) som i stor grad skyldes permitteringer i fiskeindustrien, Gratangen (3,5 prosent) og Dyrøy (3,2 prosent).