Flytter infomøte til brannskolen

nyheter

Torsdag inviterer kriseteamet i Tjeldsund kommune til åpent infomøte for innbyggerne, med både politiet og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) til stede.

Møtet blir i Norges brannskoles lokaler på Fjelldal, av praktiske årsaker.

Det vil bli anledning for innbyggerne til å stille spørsmål i plenum, samt i en lukket del av møtet.

– Målet vårt med dette møtet er å komme i nær dialog med innbyggerne, å skape ytterligere en arena for dialog, samt å kunne ivareta alle i samfunnet, sier ordfører Liv Kristin Johnsen i Tjeldsund.

Hun viser til at andre kommuner som har opplevd tilsvarende saker, har hatt positive erfaringer med å gjennomføre informasjonsmøter direkte med folk.

– Vi håper åpenhet også kan bidra på det forebyggende planet. Det skal være lett og nært å ha dialog med kommunen, og lett å ta kontakt, sier Johnsen.

Hvis noen har uoppklarte spørsmål om saken, så er det anledning til å spørre nå.

Kommunen oppfordrer folk til å komme.

– Vi har ikke svar på alt, og vi vet heller ikke utfallet for siktede, men vi tror at all dialog kan bidra til at vi håndterer saken på best mulig måte, sier hun.

Les mer: Inviterer til åpent møte

Harstad Tidende planlegger og direkteoverføre første del av møtet på ht.no.

5. desember i fjor ble en mann i 60-årene fra Tjeldsund pågrepet av politiet, mistenkt for seksuelle overgrep mot barn under 16 år. 14 personer har status som fornærmet i saken.