Utsetter ikke nedleggelse

Leder Torbjørn Bongo i Norges Offisersforbund mener vedtaket om å legge ned på Åsegarden bør omgjøres. Bongo sier at kostnadene for å etablere et alliert treningssenter i Indre Troms skal ha passert én milliard kroner og ventes å totalt komme til å koste mellom 1-15 milliarder kroner.

– For en sum på 15 millioner i året kan man drifte dagens Allierte treningssenter på Åsegarden leir i både 10 og 20, ja kanskje 30 år fremover. Ergo kan man spare store summer her. Det er penger som man heller burde bruke til å styrke den operative evnen, sier Bongo ifølge Aldrimer.no.

NRK Troms skriver i dag at offisersforbundet ikke får gehør. Forsvarsdepartementet utsetter ikke nedleggelsen på Åsegarden. Ifølge Langtidsplanen for Forsvaret skal den allierte treningen som har foregått i Åsegarden leir, flyttes til Indre Troms i løpet av 2019.

Seniorrådgiver Marita Isaksen Wangberg sier til NRK at avgjørelsen om flytting til Indre Troms er militærfaglig og sikkerhetspolitisk begrunnet.