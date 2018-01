Slik så det ut på Nupen lørdag morgen

nyheter

- Sofa, stoler og et stereoanlegg lå strødd utover. Dette må ha skjedd i løpet av natt til lørdag, skriver Roger Elde til ht.no.

- Det er merkelig at folk får seg til å gjøre slikt, spesielt siden alle husstander nettopp har mottatt informasjon om, og et kort i posten, som gjør at hver husstand kan levere 6 m3 grovavfall gratis på HRS, er blant kommentarene på Harstad-gruppa på Facebook, hvor saken er delt og heftig kommentert.

Grovavfall blir "gratis" Neste år kan du kvitte deg med syv kubikk grovavfall på HRS på Stangnes uten å betale en krone mer i renovasjonsavgift enn du gjør i dag.