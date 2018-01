Samarbeider om dekninga

nyheter

Harstad Tidende har tidligere dekket konferansen gjennom artikler på ht.no og i avisen. Nå satses det på levende bilder. Sendinga starter klokka 08.00.

– Vi skal ha ei sending gjennom dagen der vi skal ha gjester i studio. Vi skal også streame det første foredraget med konsernsjef i Sparebank1 Nord-Norge, Jan-Frode Janson, forteller sjefredaktør Kjell Rune Henriksen.

Janson kommer for å redegjøre for funnene i årets konjunkturbarometer, som er laget sammen med NHO og LO.

25.000 arbeidstakere, eller fire fulle nordnorske årskull, er det landsdelen må stille med for å møte veksten i årene framover. Det tilsvarer tre ganger så høy vekst som vi har hatt de siste årene, ifølge konjunkturbarometeret.

– Nord-Norge har hatt en imponerende økonomisk vekst de siste årene, men uten nok folk kan den stoppe opp. Derfor må vi etablere større og bredere arbeidsmarkeder i årene framover, sier Jan-Frode Janson i sitt foredrag.

Et gode

Om årsaken til samarbeidet, sier han:

– Det skjer i Harstad har vært aktive på en del ting. Vi har vært aktive på en del ting. Vi ser vel ingen grunn til å dekke de samme tingene når vi kan samarbeide for å gi en mer helhetlig dekning av det som skjer i Harstad.

– Det er et gode å kunne samarbeide på en del områder, så får vi heller konkurrere på områder der det er naturlig å konkurrere. Egentlig ser vi ikke på hverandre som konkurrenter, sier han.

God kompetanse

«Det skjer i Harstad» sendte fra Harstadkonferansen i fjor, forteller daglig leder Ronny Ravn Munkvold.

– Vi sendte fra konferansen i fjor, og hadde intervjuer mellom foredragene, slik det også blir nå. Vi synes det er bra å samarbeide med Harstad Tidende, for vi er alle interessert i det beste resultatet, sier han.

«Det skjer i Harstad» har drevet med sendinger på sosiale medier i et års tid.

– Vi er ganske ferske, men har etter hvert oppnådd god kompetanse på bruk av sosiale medier. Nå styrker Harstad Tidende og vi hverandre, og Harstadkonferansen kommer ut på flere kanaler. Det er bare bra, sier Ravn Munkvold.

Mer samarbeid

Det er foreløpig snakk om samarbeid kun på Harstadkonferansen.

– Så får vi se hvordan det blir, sier Kjell Rune Henriksen. – Vi anser det ikke som usannsynlig at vi samarbeider om flere ting for å fortelle hva som skjer i byen vår. Mediemiljøet i Harstad er ikke større enn at det vil være naturlig med samarbeid. Etter konferansen skal dette samarbeidet evalueres, sier Henriksen.

Heller ikke Ravn Munkvold ser bort fra flere samarbeidsprosjekter.

– Det er jo liten vits å tråkke på føttene til hverandre for å dekke de samme tingene. Det er nok flere ting vi kan samarbeide om, sier han.

Foredragsholderne

På Harstadkonferansen kan tilhørerne, i tillegg til Jan_Frode Janson, høre Sverre Hurum i konsulentelskapet Bouvet, Henrik Aase om hva som kjennetegner de som virkelig lykkes, Olav Haraldseid, som er en av landets fremste på endringsledelse, Ingvild Moen, ekspert på sosiale medier, Peer H. Kristensen i VisitAarhus, Silvija Seres om hva Norge skal leve av etter oljen og Putte Svensson Sahlin, «Entrepreneur of the Year» i Europa.