Den typiske hytteeier

Er du gift er også sannsynligheten for at du eier hytte større. Men også de døde eier hytter, melder Statistisk sentralbyrå (ssb.no) i en artikkel i slutten av desember.

Av hytter i personlig eie er 57 prosent eiet av personer 60 år eller eldre. Denne aldersgruppen eier over 220 000 hytter til sammen. I alt finnes det 426 932 hytter i Norge.

Regnet i antall eierandeler har de over 60 år nesten 300 000 eierandeler i hytter. Kvinner lever lengst, men ser vi på kjønnsfordelingen er nesten 6 av 10 hytteeiere menn, viser tall fra ssb.no.

1956-årgangen er de som har flest «aksjer» i hyttemarkedet. Her finner vi 14 585 personer som har en eller flere eierandeler i en hytte.

Ønsker du å unngå gubbeveldet på hyttemarkedet har du noen få muligheter. Rælingen, Time og Svalbard er de eneste steder hvor den yngste aldersgruppen (under 45 år) står for over én tredjedel av hytteeierandelene med henholdsvis 36, 36 og 35 prosent, melder ssb.no.

Hytter og eierskap består, selv om eiere dør eller vandrer ut av landet. Over 90 prosent av hyttene eies av levende personer bosatt i Norge. At mange hytter står med døde eiere kan skyldes flere forhold. Det kan være hytter uten arvinger, eller at arvinger ikke har tinglyst eierskifte eller at det tar tid å gjøre opp dødsbo.

Nordmenn bosatt i utlandet eier 4 872 hytter, mens hele 16 311 hytter er registrert med døde eiere. 16 326 hytter eies av foretak, melder Statistisk sentralbyrå nylig.