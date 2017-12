To personer pågrepet etter innbrudd

Det melder Politiet i Nordlands operasjonssentral. Klokken 00.17 meldte politiet at innbruddstyvene var tatt hånd om.

- Patruljen hadde fått melding litt tidligere om en innbrudd på en skole i Lødingen, og rykket da ut til stedet. Patruljen har nå kontroll på to personer som er pågrepet for innbrudd, sier operasjonsleder Tom-Ove Hammer.

Omtrent samtidig kunne politiet melde om to personer som mistenkes for ruspåvirket kjøring i Narvik. Patruljen mistenker at begge har kjørt bilen, og de to personene fremstilles på legevakt for blodprøvetaking.