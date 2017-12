Nye krav til turistfiskerne

Dette skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding. Direktoratet har under utvikling en registreringsapp som vil lage den nødvendige dokumentasjonen av fangsten. Denne vil imidlertid ikke være ferdig utviklet 1. januar, noe som innebærer at turistfiskere må dokumentere fiske i regi av en registrert virksomhet på annen måte.

Dette kravet til dokumentasjon gjelder for dem som benytter den nye utførselskvoten på 20 kg fra årsskiftet. De som bare fører ut inntil 10 kg trenger ikke dokumentere noen tilknytning til en registrert virksomhet.

Tolletaten vil godta faktura eller tilsvarende legitimasjonsdokument for oppholdet utstedt til navngitt person i reisefølge eller per person. Legitimasjonen må blant annet inneholde den registrerte turistfiske-virksomhetens navn, adresse og organisasjonsnummer. Tidsrom for oppholdet. Hvem som har fisket. Hvor mye som er fikset, samt at personene som er navngitt på dokumentet må være med når fisken føres ut av landet.