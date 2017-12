En sanktbernhardshund er lørdag ettermiddag savnet i skogen ovenfor Strand på Borkenes.

Eieren av hunden er på tråden til ht.no lørdag kveld. Hun sier at hunden fortsatt ikke er funnet. Den blir ute natten over, og leting vil bli gjenopptatt søndag. Eieren sier at folk som eventuelt måtte komme i kontakt med den store hunden søndag, bør utvise varsomhet siden den da har vært ute alene hele natta uten mat og tilsyn.