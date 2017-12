Ett av mange bevis på at basen er livsviktig

30. april 2015 foresto helseminister Bent Høie den offisielle åpningen av basen for ambulansehelikopter på Evenes. At det bokstavelig talt var livsviktig å få en slik base i Midtre Hålogaland, har vi sett en rekke eksempler på. Luftambulansen kom for eksempel før bilambulansen til en alvorlig strømulykke i Sortland tidligere denne uken. Høy beredskap gir rask respons, og ettersom ambulansetjenesten i Vesterålen er bygget ned, er ambulansehelikopteret blitt enda viktigere.

Allerede i det første hele driftsåret ble det gjennomført 424 ambulanseoppdrag fra basen på Evenes, og til og med 10. desember i år er det kvittert ut 484 oppdrag. Minutter og sekunder er viktig når mennesker svever mellom liv og død. Det har man erfart i løpet av driftsperioden, og en bedre legitimering av basen i Hålogaland er neppe å oppdrive.

Plasseringen av basen er ikke uomtvistet. Krefter i Vesterålen har arbeidet for at helikopteret burde være stasjonert ved sykehuset på Stokmarknes. Imidlertid mangler Stokmarknes fortsatt en helikopterlandingsplass. Før denne er på plass vil det være umulig å løfte lokaliseringsdebatten på et fornuftig vis.

Det skal også innrømmes at Evenes er en strategisk lokalisering forholdsvis midt i regionen, med kort avstand til sykehusene i Harstad, Narvik og Stokmarknes. Flyplassen på Evenes tilbyr dessuten flere tjenester på et høyere nivå enn Skagen tilbyr. Det kan heller ikke undervurderes.

Basen på Evenes fremstår også som et bevis på hvor viktig det er å samarbeide i stedet for å drive lokaliseringskamp. Det er liten tvil om at hadde det ikke vært for at regionråd og ordførere sto side ved side i denne saken, ville prosessen trukket enda mer ut i langdrag. Livene som er reddet etter 2015 taler sitt tydelige språk. Det akuttmedisinske hullet i Hålogaland måtte tettes. Og det må forbli tett.

Tiden er kanskje ikke moden for en omkamp om plasseringen av basen, men med tid og stunder kan det sikkert argumenteres for at Lofoten og Vesterålen er i en geografisk særstilling. Derfor bør både Andøy og Stokmarknes vurderes for et ambulansehelikopter nummer to.