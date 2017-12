Kulturpris til Márkomeannu

Prisen tildeles «skapende eller utøvende kunstnere eller andre som ved kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for- eller i kulturlivet i Troms.»

Formålet med kulturprisen er å anerkjenne mottakeren av prisen, og å støtte skapende kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms fylke. Prisen er på 25.000 kroner.

Kulturprisen 2017 ble delt ut under fylkestinget 13. desember 2017.

– Márkomeannu er den unge samiske generasjons viktigste festival. Den er i dag den eneste rene samiske festivalen i landsdelen, med et eget fokus på å fremme markasamisk kultur. Festivalen har et ungt blikk fremover, og har tatt et nytt grep om ung samisk identitet og en proaktiv rolle for å få unge samer til å ta i bruk sitt samiske språk og være stolt av det. Márkomeannu har vist en innovativ måte å jobbe med implementering av samisk i festivalspråket og i sin markedsføring, og har som mål å utvikle kunsten, kulturen og være nyskapende. Márkomeannu er en uredd festival som har påtatt seg ansvaret og rollen å fronte flere tabubelagte tema innen samiske miljøer, og på den måten være en aktiv stemme i å sette dagsorden, samt gå i front på tema som opptar dagens unge samer i hele Sápmi, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

– Márkomeannu er en verdig vinner av årets kulturpris fordi de har gjort en særskilt innsats for å fremme samisk språk, kultur og identitet, og gjort det på en innovativ måte som når nye og yngre målgrupper. I det samiske jubileumsåret TRÅANTE 2017 er det spesielt hyggelig å tildele prisen til en samisk kulturaktør som er en av de viktigste identitetsmarkørene for unge samer i dag, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).