Kjøper bilforhandlere i Nordland

- Kjøpet forsterker Bil i Nords posisjon som Nord-Norges største eide bilforhandler, sier Bil i Nords eier og gründer Thor Drechsler i en pressemelding.

For Morten Chr. Jakhelln handler salget av bilvirksomheten, som ble startet av farfaren Christian A. Jakhelln som fikk agenturet for Volvo allerede i 1938, om å velge hvilket bein han ønsker å fokusere på.

- Dette er et strategisk valg for vår del. På bilsiden har vi hatt det beste året noensinne, men fokus nå er byutvikling og eiendom. Jeg føler ikke at vi kan drive i begge bransjene samtidig på en god nok måte. Bilbransjen er i en ekstrem utvikling og det skjer mye, det samme gjelder prosjektene våre i Hundholmen Byutvikling. For meg er det viktig å være ett hundre prosent dedikert, sier Jakhelln.

De er begge enig om å holde kjøpesummen konfidensiell. Selve overdragelsen trer i kraft 1. januar 2018. Volvo Car Norway bifaller overdragelsen.

Drechsler forteller at det å bygge opp Bil i Nord har vært en tøff prosess, og at det er stort å oppleve det å gå fra 13 medarbeidere på Svolvær og Sortland til å bli størst i Nord-Norge med snart i overkant av 200 medarbeidere.