Slik unngår du julebaksmell

Pengene sitter løst når julematen og julegavene handles inn i desember. For mange tar julehandelen så pass av at de frykter en økonomisk nedtur i januar. I år kommer vi nordmenn til å julehandle for mer enn 60 milliarder kroner.

En forbrukerundersøkelse Respons har gjort for SpareBank 1 viser at hele 18 prosent, flere enn 1 av 6 av de spurte frykter dårlig råd i januar etter julehandelen. Til sammen 724.000 nordmenn ser for seg en økonomisk baksmell når hverdagen innhenter dem utpå nyåret.

- Dette gjelder overraskende mange. Jeg skjønner at det kan være vanskelig å holde igjen, men det gir en dårlig økonomisk start på det nye året å blakke seg helt til jul, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 i en pressemelding.

Sette av penger

Ifølge undersøkelsen fra Respons regner voksne nordmenn i år med å bruke 8.125 kroner ekstra til jul i gjennomsnitt, en økning på 3,6 % eller 285 kroner fra 2016.

- Årets juleforbruk øker videre fra i fjor og er nå det høyeste vi har sett i våre målinger. Jeg oppfordrer alle å tilpasse forbruket til egen lommebok og sette av nok penger til de regningene som alltid dukker opp i januar, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Fem tips for å unngå økonomisk baksmell etter jul:

1. Ikke bruk mer penger enn du vet du har råd til.

2. Vær forsiktig med å handle på kreditt om du ikke kan betale når regningen kommer.

3. Sett av penger til regningene du vet kommer etter jul og nyttår.

4. Kutt ned på forbruket til du ser at du har balanse mellom inntekter og utgifter.

5. Lag et budsjett – en oversikt over inntektene og utgiftene for neste år.

Den elektroniske spørreundersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse i perioden 1. – 8. november 2017 med et landsrepresentativt utvalg på 1.005 personer.