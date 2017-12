Her er Festspillpilotene

I 2016 lanserte Festspillene i Nord-Norge Festspillpilotene etter idé fra festspilldirektør Maria Utsi. Festspillpilotprosjektet har i høst fått rekordmange søknader i sitt tredje år, og etter grundig gjennomgang av 56 søknader er nå de seks harstadværingene som skal bryne seg på kunst og kultur klare.

Festspilldirektør Maria Utsi er svært glad for den gode responsen på årets utlysning, og forteller i en pressemelding at dette prosjektet er hennes hjertebarn:

– Jeg elsker Festspillpilotene! Det er en reise for pilotene, men vel så mye for meg. Jeg har lært så mye nytt, opplevd kunst på nye måter og truffet noen av de klokeste og fineste folkene via dette prosjektet.

Festspillpilotprosjektet er utviklet i samarbeid med reklamebyrået Chili, og inviterer harstadværinger som kanskje ikke har stått først i køen for å delta på forestillinger eller andre kulturelle arrangement. Fra januar til juni blir Festspillpilotene med på studietur, workshops og oppkjøringen til årets Festspill. Deltakerne får en grundig innføring i programmet og er aktivt med når festivalen starter.

– Prosjektet er unikt i både internasjonal og nasjonal sammenheng, og vant i november NPU-prisen for 2017 i kategorien Inkluderer flest. Prisen deles ut av Norsk Publikumsutvikling, et nettverk av kunst og kulturaktører fra hele landet, står det i pressemeldingen.

Trude Fors-Falkeng (44). Yrke: HMS koordinator/Adm. sekretær. -Jeg er åpen for å bli overrasket, forundret, glad og enda mer stolt over folkefesten i byen min, sier Trude.

Dan Ewar Nylund (42). Yrke: Arbeidssøkende. – Som Festspillpilot ser jeg frem til å lære mer om kunst og kultur, og ikke minst teste om min nysgjerrighet kan føre til nye opplevelser og et nytt syn på Festspillene, sier Dan Ewar.

Kenneth Mågø (45). Yrke: Miljøarbeider. – Harstad er byen i mitt hjerte, og jeg ser frem til både å oppleve alt som skjer under Festspillene og dele det med resten av byens befolkning, sier Kenneth.

Lise Sparr Hegna (38). Yrke: Jordmor. – Jeg er entusiastisk, smilende, lett å begeistre og nysgjerrig. Og søring. Får håpe det ikke er til hinder, skriver Lise.

Kristian Brekke Johansen (32). Yrke: Serviceleder. – Engasjementet og gløden til tidligere piloter har inspirert meg til å bli Festspillpilot i 2018, og jeg er klar for å dele mine opplevelser med andre skeptikere i Harstad, sier Kristian.

Annie Småback (31). Yrke: Lønnskonsulent. – Det er nok litt «it´s not you, it´s me» som preger situasjonen, men jeg er definitivt ikke den eneste harstadværingen som er innestengt i denne boksen, sier Annie.