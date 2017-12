Troms får fast mobbeombud

Dette skriver Kristian P. Wilsgård (Frp) og Kent Gudmundsen (H) i en pressemelding. Så langt har man satt i verk en rekke tiltak og mer enn doblet innsatsen for arbeidet mot mobbing. Nå blir mobbeombud en del av disse tiltakene, påpeker de.

– Alle barn har rett til et godt og inkluderende læringsmiljø i skole og barnehage uten mobbing. Det er allerede igangsatt flere omfattende tiltak mot mobbing. Blant annet trådte en ny mobbelov i kraft i høst, og vi gjennomfører nå en omfattende kompetansesatsing der flere hundre skoler og barnehager over hele landet deltar sammen med sine respektive kommuner.

– Nå tas enda et grep ved innføring av en nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombud, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H) i pressemeldingen.

Ifølge avsenderne vil fylkesvise mobbeombud innebære en betydelig styrking av det lokale arbeidet mot mobbing. De vil ha gode forutsetninger for å finne gode lokale løsninger og mobilisere lokale nettverk. Det blir også kort vei for mobbeofre og deres familier å ta kontakt med eget mobbeombud.

- Erfaringene fra pilotprosjektet her i Troms er så gode at vi nå utvider ordningen med mobbeombud til hele landet. Veldig mange i Fremskrittspartiet har kjempet politisk for å komme mobbing på skolen til livs, et mobbeombud er ett steg på veien, sier Kristian P. Wilsgård, stortingsrepresentant (FrP).

Det er to viktige hensyn som ligger til grunn for innretting av ordningen. For det første skal det mobbeforebyggende arbeidet starter allerede i barnehagen. Det andre er at ombudene må få en fysisk plassering som gir størst mulig uavhengighet til skoleeiere og barnehagemyndighetene.

- Mobbing kan i verste fall ødelegge liv. Som samfunn må vi gjøre alt i vår makt for å unngå at barn og unge blir mobbet, eller blir mobbere. Et mobbeombud løser kanskje ikke alle problemer, men gjort riktig vil det utgjøre en vesentlig forskjell på den enkelte skole, avslutter Wilsgård.