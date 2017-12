Lofoten uten veiforbindelse med omverdenen

E10 Lofast er umulig å forsere akkurat nå. Veien er føket igjen. Flere biler står fast i snøen. Statens vegvesen er orientert om situasjonen, melder Nordland politidistrikt klokka 17.50.

Politiet melder også at E6 like nord for Fauske er i ferd med å fyke igjen. På Finneid skal det være sterk vind og dårlig sikt.

Klokka 18.15 er det fremdeles stille og fint i Harstad sentrum.

Vind kombinert med snødrev skaper svært vanskelige kjøreforhold i hele Nordland. Mange utforkjøringer, mange står fast og flere små ulykker. Vi oppfordrer folk til å vurdere nøye før de kjører ut, skriver politidistriktet på twitter.