Kaos på veier i Nordland

Politiet i Nordland har sendt en flere meldinger om problemer i trafikken onsdag. Det har snødd kraftig i fylket, noe som har skapt store utfordringer på veiene. Her er et av utvalg av dagens hendelser:

Narvik:

● Tidlig på morgenen stengte et vogntog veien ved Thune Transport i Bjerkvik.

● I tillegg sleit et vogntog ved Bjerkviklia.

● Også ved Snubba på E10 var det et vogntog som hadde problemer på det vanskelige føret.

● Ankenes: Sammenstøt mellom to biler i Svartdalsbakken. En bil i grøfta. Tre involverte, ingen personskade.

Mo i Rana:

● Vogntog sto fast i Bustneslia. Prøvde å få lagt på kjettinger.

● Vogntog sto fast i et kryss på Båsmoen. Politiet på stedet har beslaglagt alle dokumenter inntil sjåfør har framskaffet riktig antall kjettinger. Bergningsbil var også på stedet.

Saltdal:

● Vogntog sto fast på Setsåhøgda.

Fauske:

● Vogntog sakset ved Kvænflogtunnelen. Begge kjørefelt var stengt.

● Anleggsmaskin kjørte i grøfta ved Scania.