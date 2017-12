Kvæfjord-bønder får pris

Det skriver Mia Finnestrand i Innovasjon Norge Arktis i en pressemelding.

- For 2017 deler Innovasjon Norge Arktis ut Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i Troms til Wold samdrift. Dette er et tradisjonelt landbruk som drives som et sameie mellom far og sønn. Gården ligger på Hemmestad ca. 17 kilometer fra kommunesentret Borkenes i Kvæfjord. Prisen er på 50.000 kroner, står det i pressemeldingen.

Ifølge Innovasjon Norge har Wold samdrift de siste årene gjort betydelige investeringer både i bygninger, maskiner og jord.

Fremtidsrettet

- De fremstår som fremtidsrettet og tenker dobbel bunnlinje i forhold til bærekraft. De er meget gode representanter for norsk landbruk gjennom bidrag til modernisering av driftsform, bærekraft og bidrag til fellesskapet, heter det om vinneren.

Wold samdrift har melkekvote på 570 tonn (ca. 95 melkekyr), 2.100 slaktegris og fremfôrer ca. 100 okser per år.

- Bøndene er et godt eksempel på hvordan man kan redusere utslipp i landbruket gjennom å tenke nytt. I Maskosoll-prosjektet separeres gjødsel. Gjennom dette har de redusert bruken av fossilt brennstoff med 50 prosent knyttet til gjødselkjøring. I tillegg er gjødselen som kjøres ut på markene veldig flytende, dermed tas den fort opp i jorden så utslipp til luft er minimalt. Dette har vært et pilotprosjekt som nå skal utvides til 7 andre bruk. De skal også utvide prosjektet til å lage plantejord for salg. Totalt sett har prosjektet og driftsmåten resultert i bedre jordkvalitet, betre fôrkvalitet og reduksjon av transport, skriver Innovasjon Norge.

Samarbeid

I tillegg har de samarbeid med flere lokale bønder. Lokale bønder leverer blant annet sine kalver til Wold samdrift. De har ansatt fire personer i tillegg til eierne og gir positive ringvirkninger i samfunnet.

Ifølge Innovasjon Norge er hovedargumentet for å gi Wold samdrift bedriftsutviklingsprisen, deres engasjement for å gjøre bondeyrket attraktivt, fremtidsrettet og bærekraftig. De er et meget godt eksempel for andre bønder. Bøndene tenker innovativt og har tatt initiativ til et pilotprosjekt på separering av gjødsel, maskosoll.

Innovasjon Norge har, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, årlig delt ut Bedriftsutviklingsprisen for landbruket i alle landets fylker. Prisen ble første gang utdelt i 1997. Det er en bedrifts- og næringsutviklingspris for dem som har etablert en vellykket bedrift eller næring med basis i bygdenes og landbrukets ressurser. Det kåres en vinner i hvert fylke som mottar kr 50 000,-. Fylkesvinnerne går videre til den nasjonale konkurransen, hvor vinneren mottar kr 250 000,-.

Wold samdrift får prisen tirsdag, på fylkeshuset i Tromsø.