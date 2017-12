Styrker seg lokalt på regnskap

Mandag ble det klar at BDO Harstad slår seg sammen med Averdi Harstad. Duoen styrker dermed sin posisjon i byen med fremtidsrettede regnskapstjenester tuftet på digitale løsninger.

De begrunner satsingen i at lokalkunnskap, personlige relasjoner og kundeinnsikt er like viktig som digitalisering.

Mens stadig flere virksomheter velger å sentralisere i takt med digitaliseringen går BDO motstrøm. De velger å kombinere lokal tilstedeværelse med innovative digitale løsninger.

To blir en

– Vi ønsker å tilby våre regnskaps- og rådgivningstjenester med tilstedeværelse her i Harstad og slår oss derfor sammen med det velrenommerte selskapet Averdi Harstad, forteller Knut Haugen, leder av BDOs kontor i Harstad.

– Vår virksomhet er tuftet på personlige relasjoner og kundeinnsikt. Samtidig ser vi at bransjen vår i stor og økende grad digitaliseres. Vi tror at den beste kundeopplevelse skapes ved å kombinere lokal tilstedeværelse med relevante digitale løsninger. BDO har begge deler. De har over flere år utviklet og investert teknologi for å gi kundene de beste digitale løsningene, sier Bjørn Harald Berg, som leder Averdi Harstad.

Løsningsleverandør

Berg forteller også at han ser fram til å bli en del av et miljø som kan tilby kundene spisskompetanse innenfor flere områder.

– BDO kombinerer verdien det har å være lokal med styrken som ligger i å være et etablert nasjonalt og internasjonalt kompetansehus. Som en del av BDO kan vil tilby lokal spisskompetanse innenfor regnskap, revisjon, rådgiving og advokattjenester. I Harstad blir vi nå nærmere 40 motiverte regnskapsførere, rådgivere og statsautoriserte revisorer som sammen skal finne de beste løsningene for våre kunder, sier Bjørn Harald Berg.

Harstad er ikke den eneste byen BDO satser i. Også i Tromsø og Narvik velger de å styrke sin satsing mot regnskapstjenester. I Tromsø slå BDO seg sammen med Regnskap Nord-Norge. I Narvik slår de seg sammen med Averdi Narvik.

Viktig region

Haugen understreker at BDO ser på Nord-Norge som en viktig region.

– Vår ambisjon er å være med å utvikle regionen videre ved å tilby de beste løsningen til våre kunder. Vi skal være den fremtidsrettede løsningsleverandøren. Med oss som sparringspartnere kan virksomhetene trygt konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og overlate resten til oss, sier Knut Haugen, leder av BDOs kontor i Harstad.

I dag har BDO Harstad 14 medarbeidere og Averdi Harstad 24 medarbeidere. De skal etter planen samles under samme tak i fremtiden.