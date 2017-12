Friluftsliv for alle

Dette er blant spørsmålene som stilles når Harstad Turlag, Midtre Hålogaland friluftsråd og FNF Troms for andre år på rad inviterer til adventsseminar om friluftsliv i Harstad torsdag 7. desember, melder Eivind Høstmark Borge, fylkeskoordinator Forum for natur og friluftsliv Troms.

Lavterskel friluftsliv

- Både dørstokkmila og forutsetningene for å kunne delta i friluftslivsaktiviteter varierer, men vi ønsker at alle skal kunne få et godt tilbud i nærområdet, sier Eivind Høstmark Borge som er koordinator i FNF Troms.

– De gode eksemplene skal løftes fram, som prosjektet «Tur- og treningskompis» fra Nordland og Finnmark. Dette er et effektivt samarbeid mellom friluftslivet, idretten og kommunene med å skape trygghet og glede gjennom fysisk aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser, sier han.

Borge forteller at lavterskel friluftsliv vil gå som en rød tråd gjennom innleggene fra Harstad kommune og Midtre Hålogaland friluftsråd.

Flerkultur og ungdom

- Barnas Turlag Harstad har de siste årene hatt et godt samarbeid med asylmottakene om å inkludere flyktninger med på eksisterende turer og aktiviteter.

- På seminaret deler de raust av sine erfaringer, avslører Borge. Også nyoppstartede DNT Ung Harstad står på talerlista, og leder Kjersti Gjærum vil fortelle om friske opplevelsesmuligheter for ungdommen.

– Vi satser på bred deltakelse og legger opp til samtaler i skjæringspunktet mellom naturglede, folkehelse og inkludering, avslutter Borge, som håper å se mange på Turlagshuset på torsdag ettermiddag.