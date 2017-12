Planlegger ny «bydel» med hotell og kjøpesenter ved Evenes

Lørdag kveld sendte styret i Evenes Utvikling AS ut pressemelding om en ny «gigantutbygging» ved flyplassen på Evenes.

Ifølge pressmeldingen skal det komme hotell med 200 rom, 25 serviceleiligheter, restaurant, kafeer, pub, treningssenter, stort kjøpesenter og en egen park med turstier.

– Snart kan Evenes Flyplass få en ny, attraktiv «bydel,» skriver Finn Håkon Jørstad på vegne av selskapet Evenes Utvikling AS.

Hotell og kjøpesenter

Ifølge Brønnøysundregistrene er styrets leder Finn Håkon Jørstad. Styremedlemmer er Arnfinn Inge Kirkenes, Jann Karstein Lindberg, Bjørn Harald Sørli (som også er daglig leder) og Kjell Hjalmar Mathiassen.

- På til sammen gigantiske 150.000 kvadratmeter gulvflate skal selskapet utvikle helt nye tilbud til både lokalbefolkningen og reisende over Evenes Flyplass. Planene er lagt og tegningene er klare for:

• Et lavprishotell med 200 rom.

• 25 serviceleiligheter i toppetasjen av et nytt næringsbygg.

• Nytt senter med restaurant, kafeer, hurtigmatservering, pub og treningssenter.

• Kjøpesenter på 3000 kvadratmeter.

• Helsesenter, turistsenter for markedsføring av regionen og et bilpleiesenter.

• Parkeringsanlegg for cirka 1200 biler.

– På toppen av dette planlegger vi en vakker park i området mot Langvatnet. Der skal vi ha turstier, lekeplass og aktivitetsutstyr for barn, påpeker styreleder Finn Håkon Jørstad.

Økt aktivitet

Ifølge pressemeldingen er årsaken til at Evenes Utvikling kraftig oppjusterer sine planer for dette området, nye vurderinger av den fremtidige aktiviteten på Evenes.

– Det forventes økt militær aktivitet og samtidig mener selskapet at turisttrafikken vil ta seg kraftig opp. Avslutningsvis øker også lokalbefolkningens behov og ønsker. Foreløpige beregninger viser at vår planlagte utbygging vil gi fast arbeid til cirka 200 personer, sier Jørstad i meldingen.

Evenes Utvikling AS har utbyggingsavtale med grunneier Thorbjørn Stunes i Evenes for et område på ca 50 mål beliggende på begge sider av innfartsveien til flyplassen og helt inntil flyterminalen, skriver Jørstad. På store deler av området driver grunneier i dag lavprisparkering, som har blitt svært populært blant flypassasjerene på Evenes.