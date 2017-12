Nektet å roe seg da politiet kom

Det melder Troms politidistrikt klokken 02.57 natt til lørdag.

- En beruset mann settes i arrest etter utagering på et utested. Roet seg ikke ned ved politiets ankomst, melder operasjonssentralen.

Det var på et utested i Harstad at mannen ifølge politiet oppførte seg utagerende. I arresten var neppe stedet mannen hadde sett for seg å avslutte kvelden.