Trafikken slippes fram puljevis

Mange bilister som skal på jobb eller andre ærend torsdag morgen må belage seg på å komme for sent fram. I skrivende stund (klokken 0913) dirigeres trafikken i puljer. Det er politi ved gangbrua før Kanebogen og lenger bort ved rundkjøringen.

- Jeg vet ikke hva som skjer, men det er bom stopp, sa kvinnen som først tipset oss rundt klokken 0830.

Harstad Tidende ringte da Steinar Gudmundsen ved politiets operasjonssentral som kunne fortelle at at et vogntog har fått stopp før rundkjøringen på Kanebogen.

- Vi dirigerer trafikken på stedet, sier han.

Bildet under er sendt inn av en av de som ble stående bom fast i kø på tur sørfra på vei mot Kanebogen.

En annen tipser sier at han brukte 1 time på å komme på jobb torsdag morgen.

- Vogntoget står sør for rundkjøringen og sperrer et kjørefelt.