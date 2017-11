Ny fartsmåler er på plass

Fartsgrensen på stedet er 50 km/t og det har tidligere vært gjort gjennomsnittsmålinger i dette området, etter bekymringsmeldinger fra blant annet FAU og bygdeutvalget. Disse målingene viser at gjennomsnittshastigheten på strekningen er høy. Politiet har også vært oppmerksom på at det kjøres fort her og har hatt flere kontroller.

Det melder Statens vegvesen i en pressemelding.

Bevissthet skal redusere fart

For å gjøre sjåførene bevisst på hvor fort de kjører, har Statens vegvesen valgt å montere en fartstavle på stedet. Tidligere erfaring viser at slike tavler reduserer gjennomsnittsfarten med 2-4 km/t langs strekningene de er montert.



Dette tilsvarer omtrent den samme virkningen som om en velger å redusere fartsgrensen med 10 km/t.

Slike fartsmålinger virker i tillegg positivt ved at føreren får tilbakemelding på farten, uten at dette er knyttet opp mot eventuell fartsbot, skriver veivesenet i pressemeldingen.

Skal vurdere effekten

Statens vegvesen vil i tiden fremover gjennomføre kontrollmålinger for å se om tavla har en fartsreduserende effekt der skiltet er montert, men vil i tillegg også kontrollere hastigheten lengre inn i strekningen for å se hvor langt effekten virker. Disse målingene vil bli utført ved ulike årstider og kjøreforhold.