På jakt etter julesangen

De fremførte «Den gamle julesangen» av Marjatta Kurenniemi, opplyser Anne Semb, som sammen med fire andre instruktører har jobbet med stykket siden i høst.

– Vi tok utgangspunkt i dette fine, finske eventyret og har fantasert og fabulert videre ut fra dette. Stykket tar opp et aktuelt tema: Den gamle julesangen er rett og slett glemt! Folk har det så travelt med andre ting de må ordne til jul at de glemmer noe av det som er viktigst: Å se hverandre og å dele, forteller Semb.

På sin ferd treffer Den gamle julesangen travle businessdamer, hiphop nisser, et helt kor, en gammel herremann, ei travel frue og mange flere. Alle med det til felles at de har glemt Den gamle julesangen. Alle har sine unnskyldninger for ikke å synge. Til og med fuglene skylder på at de er blitt hese i stemmen. Den travle frua vil heller skynde seg hjem for å stryke juletrusa. Slik beskrives noe av innholdet som har blitt tilpasset fra finsk til norske forhold.

– Vi er rundt 35 store og små med i teateret. Dette er faktisk den 10. forestillingen barne- og ungdomsteateret setter opp, og det er vi kjempestolte av, sier Semb, om ensemblet som har tradisjon for å øve på mandager.

– I prosessen med å øve inn stykket hadde vi besøk av Klaus Bergli fra HATS og Maria Nygård fra Harstad. Klaus er skuespiller og vet hva som skal til for å heve kvaliteten på de forskjellige innslagene. Maria er danser og kom med verdifulle innspill til de forskjellige koreografiene, sier hun.

– Vi er veldig glade for at vi får samarbeide med så flotte og dyktige folk. Da skjerper vi oss litt ekstra, forteller Semb, etter helgens to forestillinger ved Kvæfjord kulturhus på Trastad.

– Ansvaret for lys og lyd hadde Berit Sandvik og Jan Olaf Hansen. Begge gjorde en solid jobb.

– Takk for at så mange av bygdefolket kom og så på. Det var to så å si fulle hus på Kulturhuset i Kvæfjord, forteller Anne Semb, som sammen med flere av bygdas instruktører har hatt en meget hektisk høst med flere store kulturarrangement.