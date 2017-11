Krav til vektere

Nå skjerpes kravene til opplæring i vekterbransjen. Det er på høy tid. Allerede i de rødgrønnes regjeringserklæring i 2005 ble det lovet en gjennomgang av lovverket på dette området. Men helt frem til sist vinter har saken stort sett ligget i dvale. Og tornerosesøvnen skyldes ikke politisk uenighet om behovet. Vektere utfører viktige, og stadig flere, oppgaver i samfunnet. Vi møter dem på kjøpesentre og som resepsjonsvakter, i verditransport, i sikkerhetskontrollen på flyplasser og som dørvakter. Ofte er det vektere som i første omgang tar hånd om bråkmakere og butikktyver inntil politiet kommer til stedet. Da kan kravene være store, ikke bare til muskler og teknikk, men til både psykologi og juss.

Som en erfaren vekter påpekte i et NRK-innslag i går, kan feil opptreden blant annet føre til at straffesaker blir henlagt og lovbrytere går fri. En annen side av samme sak er naturligvis vekternes egen sikkerhet i utsatte jobbsituasjoner. Jo mer solid opplæring og erfaring, desto større trygghet for publikum så vel som for vekternes egne liv og lemmer. Et 15 timers introkurs før en praksisperiode på et halvt år, men som fritt kan strekkes over lengre tid, var opplagt blitt for spinkelt.

Fleksibilitet kan være bra. Men når vekterjobben kombineres med studier, og vektereksamenen skyves ut i tid, blir det for mange halvstuderte vektere ute felten. Med de nye reglene må praksisperioden tas i sammenheng, både introkurs og det avsluttende kurset før eksamen utvides betraktelig, til henholdsvis 45 og 112 timer. Muligheten for deltidsjobbing strammes inn, og vektere må fornye sin godkjennelse hvert fjerde år. Både bransjen og Norsk Arbeidsmandsforbund hilser skjerpelsene velkommen.

Naturlig nok, for skjerpelsen vil bidra til profesjonaliseringen av en bransje som årlig rekrutterer 3000-4000 nye vektere. Tallet vitner om både vekst og gjennomtrekk. På enkelte hold, og særlig den politiske venstresiden, har det vært skepsis til veksten i private vaktselskaper, med krav om å la politiet besørge lov og orden. Her er det utvilsomt en grense som må holdes i hevd. Men en jevnt over velfungerende arbeidsdeling mellom politi og vektere, handler også om prioritering av politiressurser.