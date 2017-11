- Betydelig styrking av hær og heimevern

- I Arbeiderpartiet er vi tilfredse med å ha oppnådd enighet om en avtale i fire punkter for å styrke Hæren og Heimevernet. Vi har ment at Høyre og Frp har hatt for lave ambisjoner for Hæren og Heimevernet. Helheten i avtalen vil innebære en betydelig styrking av Hæren og Heimevernet sammenliknet med regjeringens forslag, sier lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité Anniken Huitfeldt (Ap).

Huitfeldt viser til at Stortinget i 2012 vedtok en god langtidsplan for Hæren og Heimevernet. Det kommer det fram av en pressemelding etter dagens forlik i Stortinget.

- Dessverre har vedtatte investeringer blitt skjøvet på og utsatt av denne regjeringen. Langtidsplanen i fjor var ufullstendig, og Hæren og Heimevernet ble satt på ny utredning, sier hun.

- Når vi nå har inngått en avtale om Hæren og Heimevernet, handler det om at vi har fått viktige gjennomslag på alle de fire områder vi har vært opptatt av, sier Huitfeldt og nevner:

1) egne hærhelikoptre på Bardufoss og en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge

2) framskynding av nye stridsvogner til 2019 (ikke 2025, som i planen)

3) en kvalitetsreform og flere soldater i Heimevernet

4) klar åpning for flere soldater i 2. bataljon på Skjold.

- Arbeiderpartiet har vært villige til å bruke mer penger på Hæren og Heimevernet. Alternativet er å oppleve situasjonen fra 1990-tallet om igjen, der Stortinget vedtar dyr struktur, men underfinansierer. Vi satte av ekstra midler i vårt alternative 2018-budsjett, men budsjettforliket kuttet i forsvarsbudsjettet. Avtalen i dag medfører større kostnader – og dette skal dekkes i revidert budsjett til våren, avslutter Huitfeldt.

Landmakten - riktig retning, men ikke helt i mål

Dagens avtale om Landmakten på Stortinget er et godt steg i riktig retning. Det mener de tillitsvalgte i Norges Offisersforbund.

Samtidig legger avtalen opp til at flere av de sentrale temaene vil måtte diskuteres på nytt. NOF er fornøyd med at flere av våre innspill er tatt på alvor.

NOF har hatt følgende hoved innspill til Landmaktsutredningen:

• Den økonomiske rammen må økes

• 2.Bn må bevares som en stående avdeling, og sikre Brigadens slagkraft

• Det må anskaffes nye stridsvogner snarest

• Hæren må beholde en dedikert helikopterstøtte, med status quo på Bell-helikopter (9+9)

• Heimevernet må fryses på dagens nivå, og det må gjennomføres en HV-studie.

Utenriks- og Forsvarskomiteen har i dag kommet frem til en avtale om Landmakten.

NOF er fornøyd med at flere av våre innspill er hensyntatt, og tatt med i avtalen.

• Det skal lånes/leases inn nye stridsvogner inne 2019

• Stortinget ønsker å bevare 2.Bn med høyere oppsetning

• Heimevernet økes og kvaliteten skal styrkes

• Stortinget slår fast at Hæren skal ha dedikert helikopterstøtte lokalisert på Bardufoss

Samtidig så medfører avtalen at Stortinget vil måtte komme tilbake til flere av de sentrale tema i Landmaktsutredningen.

NOF anbefaler at dagens organisering av Bell helikopter fastholdes inntil saken er sluttbehandlet av Stortinget. Videre anbefaler NOF at 2.Bn bevares som i dag, inntil nødvendig tillegg på materiell og driftsmidler på plass. For Heimevernet anbefaler NOF at det iverksettes en bredt sammensatt Heimevernsstudie med fokus på samfunnssikkerhet. NOF forutsetter at de vedtatte tiltakene medfører økte rammer for Forsvaret i de kommende år, meldes det i en pressemelding fraNOF tirsdag.

Norge møter ikke våre forpliktelser overfor NATO

Senterpartiet advarer mot at dagens forsvarsforlik hverken møter Norges forpliktelser overfor NATO eller gir Norge den Hæren og det Heimevernet Norge trenger.

- Sjefen for Hæren sa tidligere i sommer at NATO-alliansen bare er så troverdig som hvert medlemsland gjør den. Det er bekymringsfullt at stortingsflertallet vedtar et forsvarsforlik som ikke møter Norges forpliktelser overfor NATO, forteller Senterpartiets utenriks- og sikkerhetspolitiske talskvinne, Liv Signe Navarsete.

Navarsete viser at NATO er klare på at Norge må sikre en hær bestående av en sterk mekanisert brigade.

- Forliket inneholder så mange alvorlige svakheter at Senterpartiet ikke kan støtte dette. Man har ingen plan for kjøp av stridsvogner. Hæren får ikke tilstrekkelig helikopterkapasitet og man setter ikke av en krone til å stanse regjeringens plan om i praksis å legge ned 2. bataljon. I tillegg krymper man Heimevernet med ytterligere 500 soldater, sier Navarsete.

Navarsete forteller at Senterpartiet har fremmet en rekke forslag som Stortingsflertallet velger å gå i mot.

- Vi har fremmet forslag om investeringer i stridsvogner nå. Vi foreslår ni dedikerte helikoptre for Hæren på Bardufoss. Vi foreslår å videreføre Sjøheimevernet og en historisk økning av Heimevernet til 50 000 soldater. Dessverre går flertallet i mot alle disse forslagene til styrking av landmakten, sier Navarsete.

Navarsete understreker at Norge må ta våres forpliktelser overfor NATO på alvor.

- For dårlig økonomi i Hæren og Heimevernet tvinger frem flere skadelige tiltak for både Hæren og Heimevernet. Både Høyre, Ap og Frp gikk til valg på partiprogram der de hadde vedtaksfestet vår forpliktelse om å øke forsvarsbevilgningene opp mot 2 % av BNP. Regjeringen har måttet innrømme at rammene i langtidsplanen ikke når dette målet. Nå hadde Stortinget mulighet til å ta våre forpliktelse overfor NATO på alvor, uten at man velger å gripe denne muligheten, fastslår Navarsete.