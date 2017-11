Nå blir det julefest på torget

Lørdag 9. desember blir det blant annet gratis kino, musikk, og aktiviteter for barn.

– Vi ser at det skjer mye på de andre kjøpesentrene, og ønsker at folk også skal ha et godt tilbud i sentrum, sier administrerende direktør, Mona Kristine Rosvold i Harstad Tidende.

– Voksne kan ta julehandelen med muligheter for barnepass, konkurranser, og underholdning, sier Rosvold, og utdyper;

– Det blir levende musikk fra blant andre Vox Arctica, Harstad Janitsjar, Sigrun Loe Sparboe, Magnus Wærness og Harald Troøyen. Vi setter opp lavvo med servering av julegløgg og pinnedeig, så dette blir skikkelig julekos. Kanskje kommer nissen også?

Vil utvikle festen videre

Julefesten har et budsjett på rundt 400.000 kroner, og for kort tid siden ble det klart at gavefondet til Sparebank 1 Nord-Norge, bidrar med 100.000 kroner.

– Det er viktig at store aktører som oss og Harstad Tidende, går foran og bidrar med fødselshjelp til gode prosjekter, sier banksjef i Harstad, Mona Slåtto Olsen.

– Vi håper flere kan være med å utvikle julefesten videre i årene som kommer. Skal vi lykkes i byen vår må vi løfte i flokk, og alle må bidra ut ifra sine forutsetninger. Vi har et flott utgangspunkt både når det gjelder butikker og serveringssteder, så dette kan bli kjempebra.

Sendes direkte på ht.no

Mediehuset samarbeider med Aktiv Media, Audio Lights og Aktiv Events i produksjonen av julefesten.

– Og denne første julefesten skal dokumenteres på web-tv, forteller sjefredaktør Kjell Rune Henriksen.

– Vi skal lage direkte-tv på ht.no, med verter i studio og utegående reporter. Vi skal dekke alt det som skjer på torget, så her kan man risikere å havne på skjermen, sier Henriksen.